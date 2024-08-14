В ДНР задержали россиянку, передававшую Украине данные о силах МЧС
ФСБ: россиянку, передававшую Украине данные о силах МЧС, задержали в ДНР
Подозреваемую в государственной измене россиянку задержали на территории ДНР. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ по республике Арина Клепанова.
По словам представителя ведомства, женщина собирала и передавала украинским специальным службам сведения о силах и средствах МЧС России, которые боролись с пожарами после обстрелов ВСУ.
В ФСБ уточнили, что эти данные Украина могла использовать для нанесения повторных ударов. Следственное подразделение УФСБ России по ДНР возбудило уголовное дело по статье о госизмене.
Ранее гражданку России и США обвинили в госизмене за перевод средств на боеприпасы и экипировку для ВСУ. Уроженку Екатеринбурга, живущую в Лос-Анджелесе, задержали в родном городе в феврале. После этого Госдеп США призвал отказаться от поездок в Россию.