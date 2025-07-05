Мэр мексиканского города женился на крокодиле

Символический брак между самкой маленького крокодила — каймана — и мэром города Сан-Педро-Уамелула Даниэлем Гутьерресом заключили в Мексике. Об этом сообщило агентство Reuters .

Необычная церемония прошла в штате Оахака. Местные жители, называющие рептилию «маленькой принцессой», нарядили ее в белоснежное свадебное платье и пронесли по улицам города.

«Невесту» заносили в дома, а весь праздник сопровождался танцами. Кульминацией свадебного торжества стал поцелуй мэра и самки крокодила.

Этот праздник является одной из местных традиций, которую соблюдают уже более 230 лет. По поверью, крокодил олицетворяет Мать-землю и брак мэра и рептилии становится символом соединения божественного и человеческого миров, влекущего за собой процветание жителей и плодородие земель.

Ранее на свадьбе в индийском штате Уттар-Прадеш родственники невесты убили жениха.