Подразделения группировки войск «Центр» освобождали в октябре город Доброполье в ДНР. ТАСС сообщило, что Минобороны России выложило новые кадры войсковой операции.

На опубликованных кадрах видно, как российские военные уничтожали вражеские беспилотники и пункты временной дислокации ВСУ. Под удар попали и украинские боевики, которых ликвидировали во время зачистки подвалов домов, где они прятались.

В военном ведомстве уточнили, что перед началом активных действий штурмовики предлагали солдатам противника сдаться, чтобы живыми покинуть зону боевых действий. Тех, кто отказывался, уничтожали на месте.

«На кадрах объективного контроля показано, как штурмовая двойка морпехов зачищает сектор: каждая „нора“, лаз и подвал закидываются гранатами и противотанковыми минами. Не сдавшийся противник погибал на месте», — отметили в Минобороны.

ВС России освободили Доброполье и Алексеево-Дружковку 16 октября.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что России осталось очень немного до победы в спецоперации.