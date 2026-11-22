Российские военные освободили Сосновый Бор в Харьковской области
ВС России установили контроль над Сосновым Бором в Харьковской области
Российские силы взяли под контроль населенный пункт Сосновый Бор в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что при освобождении села отличились бойцы группировки войск «Север». Сосновый Бор находится в 13–15 километрах от Волчанска.
Кроме того, за сутки боевики ВСУ потеряли более 120 человек в зоне действия «Севера».
Ранее российские ударные беспилотники «Герань» атаковали ряд объектов промышленной, энергетической и транспортной инфраструктуры в тыловых районах Украины.
Также под ударами оказались серверные дата-центра «МКМ-телеком», локомотив на железнодорожном перегоне, две подстанции напряжением 110 и 330 киловольт и нефтеперерабатывающий завод.
Еще операторы дронов ликвидировали огневую позицию техники и расчет мобильной группы, задействованной для обеспечения подразделений ВСУ.