ВС России установили контроль над Сосновым Бором в Харьковской области

Российские силы взяли под контроль населенный пункт Сосновый Бор в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что при освобождении села отличились бойцы группировки войск «Север». Сосновый Бор находится в 13–15 километрах от Волчанска.

Кроме того, за сутки боевики ВСУ потеряли более 120 человек в зоне действия «Севера».

Ранее российские ударные беспилотники «Герань» атаковали ряд объектов промышленной, энергетической и транспортной инфраструктуры в тыловых районах Украины.

Также под ударами оказались серверные дата-центра «МКМ-телеком», локомотив на железнодорожном перегоне, две подстанции напряжением 110 и 330 киловольт и нефтеперерабатывающий завод.

Еще операторы дронов ликвидировали огневую позицию техники и расчет мобильной группы, задействованной для обеспечения подразделений ВСУ.