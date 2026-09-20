Глава УИК в Подмосковье вышла на работу после травм от БПЛА

После атаки БПЛА и полученных травм председатель УИК в Ленинском округе Наталья Санайкина вышла на работу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Частный дом Санайкиной получил повреждения — выбило окна и двери. Вместе с Натальей в здании находились пятеро детей.

«Двадцатого сентября в 04:30 утра проснулась от звука летевшего БПЛА, и через какое-то время произошел сильный взрыв. Взрывной волной в доме выбило все стекла, после чего осколки от сбитого БПЛА упали на дом, автомобиль», — рассказала глава УИК № 1283.

Санайкина работает в избирательной системе более 15 лет. Несмотря на травмы, она вышла на участок и продолжила работу в штатном режиме. Всего при атаке на Ленинский округ пострадали пять человек, 14 домов получили повреждения.

Жертвами налета БПЛА на Подмосковье 20 сентября стали два человека.