Кремль раскрыл условия переговоров Путина и Зеленского

Переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским могут пройти только в Москве при всех гарантиях безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС .

По его словам, глава киевского режима может приехать в Москву, если хочет контактов. Ему предоставят гарантии безопасности.

«И он прекрасно знает, какие решения нужно принять», — добавил Песков.

Однако пресс-секретарь российского президента отметил, что предпосылок выхода на мирные переговоры пока нет. Причиной он назвал продолжение террористических атак со стороны Украины.

Тем не менее Россия надеется на скорое возобновление трехстороннего диалога по урегулированию украинского конфликта. Песков допустил, что переговоры могут пройти уже в октябре. Площадкой могут стать Объединенные Арабские Эмираты.