Оператор БПЛА Соколов рассказал об уничтожении немецкого танка Leopard

Уничтожение немецкого танка Leopard стало самой сложной задачей для оператора БПЛА Алексея Соколова с позывным Сокол. Об этом Герой России рассказал РИА «Новости» .

По словам военного, он работал по цели вместе с товарищем с позывным Тек и расчетом комплекса «Князь Вандал Новгородский». Соколов тогда управлял радиодроном. Основной проблемой стала антидроновая сетка: она мешала пробить броню кумулятивным боеприпасом.

«Я раскрывал полностью укрытие, его сетку. И уже потом с Теком одновременно отрабатывали в танк и сожгли его. Он не загорался долго, но потом все равно мы его уничтожили», — добавил Соколов.

Алексей Соколов родом из Пермского края. Его мобилизовали в 2022 году. Сначала он служил в пехоте, затем стал оператором БПЛА. За операцию по взятию Константиновки он уничтожил более 30 единиц тяжелой техники ВСУ и получил звание Героя России.

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