«Ответить силой». В США заявили о планах ответа на «удар» по киевской больнице

Соединенные Штаты и Украина разрабатывают «силовой ответ» на попадание ракеты по больнице в Киеве. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы работаем <…>, чтобы <…> ответить на нее („атаку“ — прим. ред.) силой и энергично», — сказал дипломат в ходе вашингтонского саммита НАТО.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар по детской больнице в Киеве стал очередной провокацией Украины.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские боевики 9 июля ударили по медицинскому учреждению в Киеве ракетой ЗРК NASAMS западного производства.
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