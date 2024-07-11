«Ответить силой». В США заявили о планах ответа на «удар» по киевской больнице

Салливан: США и Украина разработают силовой ответ на «удар» по больнице в Киеве

Соединенные Штаты и Украина разрабатывают «силовой ответ» на попадание ракеты по больнице в Киеве. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы работаем <…>, чтобы <…> ответить на нее („атаку“ — прим. ред.) силой и энергично», — сказал дипломат в ходе вашингтонского саммита НАТО.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар по детской больнице в Киеве стал очередной провокацией Украины.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские боевики 9 июля ударили по медицинскому учреждению в Киеве ракетой ЗРК NASAMS западного производства.