Влетевшую в детскую больницу в Киеве ракету выпустили из норвежского комплекса

Украинские боевики 9 июля выпустили по детской больнице в Киеве ракету из норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS. Об этом на заседании Совбеза заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщило РИА «Новости» .

Он подчеркнул, что российская сторона ждет реакции норвежского руководства. По его словам, скандинавская страна поставила Украине ракетную установку, из которой обстреляли медицинское учреждение. Небензя задался вопросом, разрешала ли Норвегия бойцам украинской армии атаковать детскую больницу и устанавливать оружие в жилых районах.

«Санкционировали ли они, чтобы она использовалась для удара по детской больнице, а также чтобы в нарушение норм международного гуманитарного права размещалась в жилых кварталах?» — отметил он.

Постпред при ООН добавил, что российские войска в тот день атаковали военные объекты Украины, и одной из целей был завод имени Артема, входящий в концерн «Укроборонпром». Предприятие находилось в двух километрах от больницы «Охматдет».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что ВСУ использовали население Киева в качестве «живого щита». Она также объяснила, что украинское руководство использует ситуацию с ударом по больнице в пропагандистских целях.