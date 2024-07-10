Удар по детской больнице в Киеве является очередной провокацией Украины. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила о подобной провокации в Буче. Украинские власти делают это для того, чтобы объяснить Западу отказ от мирных переговоров.

«Вот теперь давайте посмотрим, почему появилась очередная провокация, которой подпевают в западных столицах их официальные лица. Да потому что мировое сообщество занялось вопросом поиска очередного дипломатического, политического способа урегулирования», — подчеркнула дипломат.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что украинские боевики 9 июля выпустили по киевской больнице ракету из норвежского ЗРК NASAMS. Россия ждет реакции от руководства Норвегии.