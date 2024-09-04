«Отказались от тактики». ВСУ вынуждены импровизировать под Торецком из-за прорыва флангов

Боец Иевлев: ВСУ под Торецком вынуждены импровизировать из-за прорыва ВС России

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Из-за прорыва флангов в районе Торецка российскими войсками Вооруженные силы Украины вынуждены полагаться на импровизацию. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил боец ВСУ Евгений Иевлев.

«Мы уже больше занимаемся военной импровизацией, чем подготовленной тактической обороной», — отметил военный.

Он добавил, что проблемы на Торецком направлении связаны с дефицитом боеприпасов и нехваткой личного состава.

Ранее боец ВСУ Юрий Радченко, участвовавший в штурме исправительной колонии № 11 в Курской области, заявил, что его отправили на фронт после трех месяцев обучения.

Брать штурмом российскую колонию украинских солдат заставило командование, пригрозив расстрелом в случае отказа. Еще один военнопленный ВСУ Николай Тяжкороб рассказал об обещании руководства захватить Курскую область всего за 15 дней.

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