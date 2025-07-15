Чехия отказалась присоединиться к закупке оружия у США для Украины
Фиала: Чехия не будет закупать американское оружие для Украины
Чехия отказывается принимать участие в закупке странами — членами НАТО американского оружия с последующей отправкой его на Украину. Такое заявление сделал чешский премьер-министр Петр Фиала, его процитировало Publico.
Он отметил, что в интересах Чехии сосредоточится на других способах помощи Украине, например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов.
«Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту», — отметил Фиала.
Речь идет о плане поставок вооружения для Украины, о котором заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты будут продавать ракеты и боеприпасы другим странам альянса. Он оценил новые поставки военной помощи Украине в миллиарды долларов.
Также Трамп потребовал от России завершить боевые действия за 50 дней и пообещал ввести 100% пошлины на российский экспорт.