Чехия отказалась присоединиться к закупке оружия у США для Украины

Фиала: Чехия не будет закупать американское оружие для Украины

Чехия отказывается принимать участие в закупке странами — членами НАТО американского оружия с последующей отправкой его на Украину. Такое заявление сделал чешский премьер-министр Петр Фиала, его процитировало Publico.

Он отметил, что в интересах Чехии сосредоточится на других способах помощи Украине, например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов.

«Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту», — отметил Фиала.

Речь идет о плане поставок вооружения для Украины, о котором заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты будут продавать ракеты и боеприпасы другим странам альянса. Он оценил новые поставки военной помощи Украине в миллиарды долларов.

Также Трамп потребовал от России завершить боевые действия за 50 дней и пообещал ввести 100% пошлины на российский экспорт.