«Ты что творишь?» Трампа уличили в двойственной риторике по Украине

Неоднозначные выпады президента США Дональда Трампа, в том числе и по украинской проблематике, бьют по международному авторитету его страны. Такое мнение в беседе с ведущим 360.ru Дмитрием Степанищевым выразил политолог, специалист по межнациональным конфликтам и военный эксперт Евгений Михайлов.

«Если изначально, когда формировалась команда Трампа, была видна его конкретная позиция по украинскому конфликту, и все в один голос заявляли, что надо с русскими договариваться, то сейчас ситуация коренным образом изменилась», — отметил политический аналитик.

Он напомнил, что ни через 24 часа, ни через 100 дней своего президентства Трамп не смог остановить конфликт.

«Сейчас наполовину команда американского лидера развалилась, и его критикует все окружение. Трампа болтает во все стороны. Он раскидал реплики, раскидал угрозы и ждет на них реакцию, надеясь, что США от этого что-то получат», — подчеркнул Михайлов.

Он обратил внимание, что на самом деле США могут получить только полный коллапс своей гегемонии на международной арене, потерять влияние и мировое господство.

«Сейчас в самой Америке грамотные люди говорят: „Что ты творишь?“. Ты ведешь страну к поражению как в экономике, так и в остальных планах», — резюмировал политолог.