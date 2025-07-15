На Западе раскрыли новый вызов России для США

TNI: Россия строит ракету, которая обеспечит ей лидерство в космосе

Россия может стать лидером в космосе благодаря ракете «Амур-СПГ». Об этом сообщило The National Interest .

«Россия и Китай хотят лишить США преимущества, каким является использование многоразовых ракет», — отметили в статье.

По мнению авторов публикации, России как минимум отчасти уже удалось достичь этой непростой цели. Многоразовую ракету «Амур-СПГ» разработали с целью превратить РФ в конкурентоспособного игрока в мировой космической отрасли.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что в России возобновят проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну и Марс. На этот проект планируется потратить свыше 600 миллиардов рублей. Пуск метановой ракеты «Амур-СПГ», предположительно, состоится в 2030 году.