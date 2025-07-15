Новая семья появилась в центре имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде
В центре имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде родилась новая семья. Свое решение скрепили подписями петербурженка Анна и хабаровчанин Виктор. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Виктор участвовал в СВО, получил тяжелое ранение и проходил реабилитацию. А его избранница ухаживала за раненными бойцами в госпитале в Санкт-Петербурге.
Понимание, что это ее человек пришло к Анне как озарение, указывают в пресс-службе. Их брак — доказательство того, что любовь не знает преград.
В администрации центра пожелали молодоженам большого счастья и успехов в семейной жизни.
Новая семья появилась в центре имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде
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