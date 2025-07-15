Новая семья появилась в центре имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде

В центре имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде родилась новая семья. Свое решение скрепили подписями петербурженка Анна и хабаровчанин Виктор. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Виктор участвовал в СВО, получил тяжелое ранение и проходил реабилитацию. А его избранница ухаживала за раненными бойцами в госпитале в Санкт-Петербурге.

Понимание, что это ее человек пришло к Анне как озарение, указывают в пресс-службе. Их брак — доказательство того, что любовь не знает преград.

В администрации центра пожелали молодоженам большого счастья и успехов в семейной жизни.