«Угрожали расстрелом». Выживший боец ВСУ рассказал о штурме  Курской колонии

В Сети появилось видео с единственным выжившим при штурме исправительной колонии № 11 в Курской области бойцом Вооруженных сил Украины Юрием Радченко. Запись появилась в Telegram-канале «Два майора».

По словам военнопленного, он служил в 95-й аэромобильной бригаде ВСУ. Его мобилизовали 1 мая 2024 года. При этом срочной службы он не прошел по состоянию здоровья. После трех месяцев обучения его с бригадой отправили на российско-украинскую границу.

«В Курской области нас построили и дали приказ штурмовать. В противном случае пригрозили расстрелом», — рассказал Радченко.

Он добавил, что после угроз украинские военные начать штурм. В результате все его сослуживцы погибли, а сам боец был ранен и попал в плен.

Ранее украинский военнопленный Николай Тяжкороб рассказал, что руководство ВСУ обещало военным, что атака в Курскую область будет длиться 15 дней.