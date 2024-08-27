Украинский военнопленный раскрыл подробности атаки ВСУ на Курскую область

Украинский пленный Тяжкороб: ВСУ планировали зайти в Курскую область на 15 дней

Фото: Пресс-служба Минобороны

Командование ВСУ обещало военным, что заход в Курскую область продлится 15 дней. Об этом рассказал украинский военнопленный Николай Тяжкороб. Его процитировало РИА «Новости».

Он прибыл в Курскую область в середине августа. По его словам, уже тогда дальше некуда было бежать. У него забрали документы, телефон, ключи от квартиры и даже деньги.

«[Командование заявило] „Мы едем на 15 дней, вернемся живые обратно“. А по факту — раненые и половина неживых», — подчеркнул военнопленный.

По его словам, половина украинских боевиков сбежала, так как у них были на это деньги. Он признался, что его соотечественники не хотят продолжения этого конфликта. А сражаться на чужой земле вообще не имеет смысла, резюмировал Тяжкороб.

Американский наемник из ЧВК FOG заявил о хаотичном наступлении украинских войск в Курской области. В интервью телеканалу ABC News он рассказал, что ряды ВСУ сильно растянуты.

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