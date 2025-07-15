Свыше 28 млрд рублей направили на поддержку участников СВО в Подмосковье

В Московской области в этом году на поддержку участников СВО и их семей направили более 28 миллиардов рублей. Об этом заявил спикер Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

«Это социальная газификация, единовременные выплаты, освобождение от транспортного налога, бесплатный садик и кружки — все то, о чем просили наши воины в ходе личных встреч и обращений в органы власти», — сказал он.

По словам Брынцалова, депутаты «Единой России» регулярно общаются с близкими защитников и спрашивают о том, в чем они нуждаются. В подобных мероприятиях в этом году приняли участие почти четыре тысячи семей. В работе находятся около 500 обращений.

«В большинстве случаев — это вопросы по оказанию материальной помощи, юридическая консультация. Но есть вопросы системные, которые выносятся на уровень региона и, в результате, мы выходим на закон или постановление правительства о дополнительной поддержке наших героев», — дополнил спикер Мособлдумы.

Например, с 1 сентября в области вступает в силу нововведение о трудоустройстве. У работодателей с командой более 200 человек будет действовать квота — одно место для ветерана.

Сейчас Подмосковье прикладывает усилия, чтобы помощь вернувшимся с фронта адаптироваться к обычной жизни, организовывает освобождение бойцов из плена и их реабилитацию.

Всего в Московской области действуют 75 мер поддержки для данной категории граждан, в том числе 30 региональных. Брынцалов заявил, что их перечень будет дополняться для того, чтобы ветераны боевых действий и их близкие ни в чем не нуждались.