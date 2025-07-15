Подмосковные спасатели помогли поскользнувшейся на дамбе женщине с травмой ноги

В Дубне сотрудники ПСП 215-й части «Мособлпожспаса» помогли 58-летней женщине. Она направлялась на пляж Иваньковского водохранилища и, поскользнувшись на склоне дамбы, повредила ногу. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

О случившемся спасателям сообщили очевидцы. Дежурная смена прибыла на место и осмотрела пострадавшую.

Сотрудники заподозрили у женщины перелом и наложили шину. По приезде медиков, они перенесли ее в машину скорой помощи.

Ранее спасатели провели профилактический инструктаж для отдыхающих у водоемов Подмосковья. Они напомнили правила поведения на воде и берегу, а также раздали памятки с полезной информацией и телефонами экстренных служб.