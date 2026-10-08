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    В МЧС рассказали о главной ошибке при атаках БПЛА

    МЧС: любопытство при атаке БПЛА угрожает жизни и здоровью

    Фото: РИА «Новости»

    Слишком активное любопытство граждан — главная ошибка при атаке БПЛА. Из-за потери внимания и желания посмотреть на беспилотники возрастает риск поражения их обломками, рассказал заместитель директора МЧС России Вадим Гаршин в беседе с «Известиями».

    Он предупредил, что прохожие и наблюдатели в момент атаки беспилотников могут оказаться в зоне осколочно-фугасного поражения. При объявлении опасности Гаршин рекомендовал немедленно укрыться в капитальных помещениях с бетонными или кирпичными стенами.

    «Самая яркая ошибка — это, наверное, излишняя любознательность или любопытство. Он (человек — прим. ред.) выходит или на улицу, или подходит к окнам и пытается рассмотреть что-то или сфотографировать,» — подчеркнул он.

    Ранее в течение 12 часов над российскими регионами ликвидировали 59 БПЛА, прилетевших со стороны Украины. Средства ПВО работали над восемью областями, Крымом и акваторией Черного моря.