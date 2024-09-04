На Западе назвали удар по ВСУ в Полтаве самым страшным с начала СВО

Times: удар по ВСУ в Полтаве стал самым страшным с начала спецоперации

Удар, который ВС России нанесли по тренировочному центру ВСУ в Полтаве, оказался одним из самых мощных с начала спецоперации на Украине. На это указали в материале британского журнала The Times .

«Более 200 человек получили ранения из-за одного из сильнейших авиаударов», — указали в статье.

Журналисты добавили, что жертв в результате удара более 47. Число погибших, подчеркнули в материале, скорее всего, вырастет. По информации неназванных украинских экспертов, чье мнение привели авторы статьи, оно может достичь 600.

О ракетной атаке на военный институт связи в Полтаве сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Днем 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил более чем о 40 погибших и порядка 180 раненых, а позже рассказал о росте числа погибших и пострадавших.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* допустил, что удар осуществили по чьей-то наводке, и заявил о 600 пострадавших. Нардеп Артем Дмитрук обвинил украинские власти в занижении данных по погибшим в Полтаве.

Военный источник рассказал ТАСС, что по центру ударили двумя ракетами «Искандер-М». В ВСУ подтвердили факт уничтожения своих военных, а ГБР Украины уже возбудило уголовное дело. По последним, неподтвержденным данным, потери украинской армии в Полтаве составили 300 украинских боевиков, включая иностранных инструкторов.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.