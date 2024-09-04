Зеленский заявил об увеличении числа уничтоженных бойцов ВСУ в Полтаве

Зеленский: количество погибших бойцов ВСУ при ударе в Полтаве выросло до 51

Фото: РИА «Новости»

В результате ракетного удара по учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве погиб 51 боец ВСУ, написал в своем Telegram-канале Владимир Зеленский. По его словам, выросло и количество пострадавших — теперь их 271.

«Правоохранительные органы и Министерство обороны Украины выясняют все обстоятельства», — отметил Зеленский и добавил, что по месту дислокации ВСУ нанесли удар двумя баллистическими ракетами.

По данным «Военной хроники», по вэсэушникам прилетели две ракеты, выпущенные из «Искандера». Удар пришелся в тот момент, когда бойцов ВСУ вывели на построение — там могло быть более 250 человек.

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пресс-служба соцсети «Одноклассники»

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