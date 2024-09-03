Десятки уничтоженных военных. На Украине сообщили неприятную для себя правду о Полтаве

При ракетном ударе по институту связи в Полтаве десятки украинских военных были убиты, до 600 получили ранения. Об этом написал в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.

Он предположил, что удар произошел по чьей-то наводке, поскольку, по его словам, координаты воинской части находились в открытом доступе. При этом Мосийчук* возложил ответственность и на военачальников, допустивших такое скопление личного состава в одном месте. Он призвал военную контрразведку расследовать произошедшее.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что при ударе погиб 41 военнослужащий и еще 180 получили ранения. Он поручил провести оперативное расследование.

Член Общественной палаты России Владимир Рогов уточнил, что прилет баллистических ракет произошел во время построения военнослужащих. В пораженном училище готовили операторов радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы. По мнению Рогова, ВСУ потеряли не менее 100 боевиков.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.