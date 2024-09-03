Стало известно, чем уничтожили учебный центр ВСУ в Полтаве

ТАСС: по учебному центру ВСУ в Полтаве ударили две ракеты «Искандер-М»

Фото: РИА «Новости»

По учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве ударили ракетами «Искандер-М». Об этом сообщил военный источник ТАСС.

«По характеру разрушений видно, что одна ракета ударила между третьим и четвертым этажами», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что после первого взрыва разрушились перекрытия пятого и четвертого этажей здания. Вторая ракета попала в крышу и обрушила не только кровлю, но и потолки пятого, четвертого и третьего этажей.

Ранее Минобороны РФ показало кадры с ударом «Искандер-М» по РСЗО «Ураган» и «Град» ВСУ в Сумской области. Как отметили в ведомстве, стоянку вражеской военной техники нашли с помощью разведывательного дрона. В итоге под ракетный обстрел попали украинские боевые машины и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA, произведенная в Германии.

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