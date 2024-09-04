Стало известно, какие потери понесли ВСУ при ударе «Искандера» в Полтаве

ТАСС: более 300 военных ВСУ убиты и ранены при ударе «Искандера» в Полтаве

Фото: РИА «Новости»

Более 300 украинских военных, включая иностранных инструкторов, убиты и ранены после удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военный источник.

«В результате ракетного удара убиты и ранены свыше 300 украинских боевиков. Однозначно среди них были иностранные инструкторы», — заявил собеседник агентства.

Также журналистам объяснили, что удар по центру нанесли ракетами «Искандер — М». В ходе взрывов обрушились крыша и перекрытия трех этажей.

Ранее журналисты издания «Военная хроника» удивились скоростью организации ударов ВС РФ по военному центру в Полтаве. По их данным, все длилось от 10 до 20 минут. За это короткое время российские бойцы успели «упаковать все».

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