Украинское руководство обвинили в замалчивании масштабов удара по училищу в Полтаве

Власти Украины намеренно занижают число военнослужащих ВСУ, которые погибли из-за удара ВС России по военному училищу в Полтаве. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что украинские власти манипулируют и скрывают настоящие потери украинской армии. По его словам, руководство боится озвучивать реальные цифры.

«Боятся, что придется отвечать», — предположил депутат.

Военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение, что российские войска могли ликвидировать не только военнослужащих ВСУ, но и иностранных специалистов, которые занимались подготовкой личного состава. Он добавил, что экспертов в сфере радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станций очень мало, сообщил RT.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* отметил, что из-за ракетного удара по училищу в Полтаве умерли десятки украинских военных, до 600 получили ранения. Он не исключил, что ракету выпустили по чьей-то наводке.