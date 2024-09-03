ВСУ подтвердили факт уничтожения своих военных в Полтаве

Фото: РИА «Новости»

ВС России нанесли точный удар по учебному центру ВСУ в Полтаве, сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины. Речь идет о десятках уничтоженных военных, уточнили представители украинской армии на странице в Facebook*.

«Есть десятки погибших и сотни раненых. Мы потеряли мужественных украинцев, наших братьев и сестер, военнослужащих», — отметили в Сухопутных войсках ВСУ.

Днем 3 сентября ВС России нанесли ракетный удар по военному институту связи в Полтаве, сообщил Владимир Рогов. Позже удар по пункту размещения ВСУ подтвердил Владимир Зеленский. По его словам, в результате атаки пострадали 180 солдат, 41 погиб. По информации бывшего депутата Рады Игоря Мосийчука**, украинская армия понесла еще более серьезные потери. Экс-парламентарий уточнил, что ранения получили около 600 военных.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

** Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Атака дронов. Что делать и как спрятаться при нападении БПЛА

За несколько дней в России пропали три школьницы. Двух из них нашли мертвыми

Лидер России по новым школам. Почему Подмосковье — в топах по образованию

«Гром» с небес. Что известно о российском гибриде ракеты и авиабомбы

Jamal Awad

Русь — Орда. Саммит 800 лет спустя

Kremlin Pool

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте