ВС России нанесли точный удар по учебному центру ВСУ в Полтаве, сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины. Речь идет о десятках уничтоженных военных, уточнили представители украинской армии на странице в Facebook*.

«Есть десятки погибших и сотни раненых. Мы потеряли мужественных украинцев, наших братьев и сестер, военнослужащих», — отметили в Сухопутных войсках ВСУ.

Днем 3 сентября ВС России нанесли ракетный удар по военному институту связи в Полтаве, сообщил Владимир Рогов. Позже удар по пункту размещения ВСУ подтвердил Владимир Зеленский. По его словам, в результате атаки пострадали 180 солдат, 41 погиб. По информации бывшего депутата Рады Игоря Мосийчука**, украинская армия понесла еще более серьезные потери. Экс-парламентарий уточнил, что ранения получили около 600 военных.

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