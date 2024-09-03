Зеленский озвучил потери ВСУ при ударе по тренировочному центру в Полтаве

Зеленский: в тренировочном центре ВСУ в Полтаве погиб 41 солдат, 180 ранены

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

В результате удара ВС России по учебно-тренировочному центру Вооруженных сил Украины в Полтаве погиб 41 солдат, минимум 180 получили ранения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, в здание учебного центра попали две баллистические ракеты. Зеленский поручил провести оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего.

Российские военные 3 сентября атаковали ракетами военный институт связи в Полтаве. Ракеты прилетели в момент построения более 500 военнослужащих ВСУ. По словам члена Общественной палаты Владимира Рогова, ВСУ потеряли около 100 человек. Объект на территории Украины поразили ракеты «Искандер». В результате атаки здание оказалось полностью разрушено, сообщил он.

Ранее в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, а затем начался пожар.

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