Центр связи ВСУ с иностранными инструкторами поразили в Полтаве

Рогов: ВС России уничтожили ракетами центр связи ВСУ в Полтаве

Российские военные атаковали ракетами военный институт связи в Полтаве. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Военное училище готовило операторов радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы. Прилет ракеты произошел во время построения более 500 военнослужащих. По словам Рогова, ВСУ потеряли порядка 100 человек.

По информации «Военной хроники», ВС России поразили объект с помощью ракет «Искандер». Авторы статьи подчеркнули, что подготовкой личного состава в училище, скорее всего, занимались иностранные специалисты, сообщил RT.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что российские войска бьют по флангам ВСУ в Макеевке. Бойцы начали формировать «огневой мешок», рассказал он. Эксперт добавил, что украинским войскам приходится не только отражать лобовые атаки, но и защищать фланги, которые постоянно находятся под обстрелом.

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