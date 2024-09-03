Центр связи ВСУ с иностранными инструкторами поразили в Полтаве

Российские военные атаковали ракетами военный институт связи в Полтаве. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале .

Военное училище готовило операторов радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы. Прилет ракеты произошел во время построения более 500 военнослужащих. По словам Рогова, ВСУ потеряли порядка 100 человек.

По информации «Военной хроники», ВС России поразили объект с помощью ракет «Искандер». Авторы статьи подчеркнули, что подготовкой личного состава в училище, скорее всего, занимались иностранные специалисты, сообщил RT.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что российские войска бьют по флангам ВСУ в Макеевке. Бойцы начали формировать «огневой мешок», рассказал он. Эксперт добавил, что украинским войскам приходится не только отражать лобовые атаки, но и защищать фланги, которые постоянно находятся под обстрелом.