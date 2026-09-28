МИД России заявил о нарушении Западом договоров по ядерной безопасности

Западные страны закрывают глаза на украинские атаки по российским атомным объектам и тем самым нарушают ими же подписанные международные соглашения. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Попробуйте разобраться в голове у сумасшедшего и однозначно сделать выводы, о чем они думают, когда нарушают откровенно целый пакет международных норм, в частности про мирный атом и радиационную безопасность», — сказал дипломат.

Мирошник добавил, что существует ряд соглашений и конвенций, подписанных теми же государствами, у которых есть атомная энергетика и ядерное оружие. Кроме того, эти страны являются участниками МАГАТЭ.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что украинские неонацисты резко нарастили удары по Запорожской АЭС.