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    МИД России заявил о нарушении Западом договоров по ядерной безопасности

    Мирошник: Запад поддержал удары ВСУ, нарушая соглашения по ядерной безопасности

    Фото: РИА «Новости»

    Западные страны закрывают глаза на украинские атаки по российским атомным объектам и тем самым нарушают ими же подписанные международные соглашения. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Попробуйте разобраться в голове у сумасшедшего и однозначно сделать выводы, о чем они думают, когда нарушают откровенно целый пакет международных норм, в частности про мирный атом и радиационную безопасность», — сказал дипломат.

    Мирошник добавил, что существует ряд соглашений и конвенций, подписанных теми же государствами, у которых есть атомная энергетика и ядерное оружие. Кроме того, эти страны являются участниками МАГАТЭ.

    Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что украинские неонацисты резко нарастили удары по Запорожской АЭС.

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