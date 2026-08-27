Захарова: Зеленский и его клика ударами по ЗАЭС провоцируют ядерную катастрофу

Киевский режим возобновил атаки на Запорожскую АЭС, подрывая ядерную безопасность крупнейшей атомной станции в Европе и провоцируя ядерную катастрофу. Комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

«Находясь в неадекватном состоянии, киевский режим возобновил нападения на ЗАЭС, преднамеренно нанося удары по ключевым с точки зрения обеспечения ядерной безопасности узлам и звеньям этой российской станции», — сказала дипломат.

Захарова напомнила, что 26 августа БПЛА ВСУ ударил по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива ЗАЭС. В случае его повреждения могла произойти серьезная радиационная авария.

Дипломат добавила, что это не единственная безрассудная выходка президента Украины Владимира Зеленского и его клики. Подобная безнаказанность стала возможна благодаря поддержке преступной киевской хунты со стороны Запада.

Захарова призвала руководство Международного агентства по атомной энергии осознать серьезность положения. МАГАТЭ нужно принять исчерпывающие меры воздействия на киевский режим.

Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила, что в результате удара БПЛА ВСУ по станции пострадали два специалиста ремонтно-строительного цеха.