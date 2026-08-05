Действующий режим Владимира Зеленского закрепил за Украиной статус государства-террориста, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«В результате распиаренной кампании украинский режим Зеленского закрепил за собой имидж государства-террориста», — отметил дипломат.

По его словам, результатом стал рост ненависти со стороны жителей России, а весь мир увидел, что украинские власти готовы к любому беспределу и игнорируют нормы международного права.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что атаки ВСУ на Запорожскую АЭС могут привести к радиационной аварии. По ее словам, клика Зеленского подходит все ближе к опасной черте.