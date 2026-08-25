Два сотрудника ЗАЭС пострадали при атаке беспилотников ВСУ

Украинские военные во вторник нанесли удар беспилотниками по Запорожской АЭС, ранения получили два человека. Об этом сообщила пресс-служба атомного объекта.

Атака произошла в районе гидротехнических сооружений в тот момент, когда специалисты ремонтно-строительного цеха выполняли должностные обязанности.

«Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь», — подчеркнули представители ЗАЭС.

В пресс-службе напомнили, что атаки на сотрудников станции создают непосредственную угрозу и безопасности Запорожской АЭС.

«Несмотря на напряженную обстановку, персонал станции продолжает обеспечивать контроль параметров безопасности объекта и выполнять обязанности», — заключили в ЗАЭС.

Вечером 21 августа ВСУ атаковали автомобиль персонала станции, никто не пострадал.