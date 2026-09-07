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    Запорожскую АЭС вновь запитали от линии «Ферросплавная-1» после восстановления

    Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено

    Фото: РИА «Новости»

    Запорожская АЭС вернулась к штатной работе. Специалисты восстановили внешнее энергоснабжение по линии 330 киловольт «Ферросплавная-1». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

    Линию отключили 20 августа из-за повреждения. С тех пор ЗАЭС снабжалась электричеством от резервных дизель-генераторов. Благодаря введенному 5 сентября режиму тишины ремонтные бригады восстановили внешнее энергоснабжение.

    «После восстановления подачи электроэнергии системы станции переведены на штатную схему работы. Резервные дизель-генераторы <…> штатно остановлены и переведены в режим дежурной готовности», — сообщили представители ЗАЭС.

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