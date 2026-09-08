Главу МАГАТЭ уличили в уклонении от признания вины ВСУ за атаки на ЗАЭС

Захарова: Гросси продолжает уклоняться от того, чтобы признать атаки ВСУ на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не называет прямо, кто несет ответственность за атаки на инфраструктуру Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

Таким образом дипломат отреагировала на доклад МАГАТЭ о ситуации вокруг атомного объекта. По ее словам, в документе не указана российская принадлежность ЗАЭС.

«Гендиректор МАГАТЭ продолжает с упорством, достойным лучшего применения, уклоняться от того, чтобы признать вину киевского режима в нападениях на объекты инфраструктуры ЗАЭС», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД отметила, что в докладе нет данных о попытках нарушить электроснабжение станции, информации об убийствах сотрудников ЗАЭС и психологическом давлении на их родственников.

Ранее два сотрудника ЗАЭС пострадали при атаке украинских беспилотников.