Глава МАГАТЭ отреагировал на удар БПЛА по остановке в Энергодаре

Гросси высказался об ударе дрона по остановке в Энергодаре

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал удар беспилотником по остановке в Энергодаре «худшим, что случалось в ЗАЭС». Об этом сообщил ТАСС .

Гросси призвал тех, кто ответственен за атаку, немедленно прекратить подобные действия. Кроме того, стало известно, что МАГАТЭ получило данные об атаке дрона в Запорожье.

Из-за удара беспилотника в Энергодаре погиб человек. Число пострадавших выросло до 16. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал удар терактом — люди ждали автобуса, чтобы добраться до работы.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Евросоюз не дает МАГАТЭ реагировать на удары по АЭС.