Беспилотники ВСУ продолжают активно атаковать ЗАЭС и Энергодар, мешая подвозу топлива

Украинские военные продолжают активно атаковать беспилотниками район Запорожской АЭС и города-спутника Энергодара, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Об этом сообщил ТАСС .

«Дроновая активность в районе Энергодара и Запорожской АЭС не снижается», — отметила Яшина.

Она добавила, что ЗАЭС уже двенадцатые сутки питается от дизель-генераторов. Она добавила, что работники круглосуточно контролируют работу всех систем и параметры безопасности.

Станция осталась без внешнего электроснабжения 20 августа после отключения от линии «Ферроплавная-1». Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 29 августа заявил, что топлива осталось всего на 10 дней.