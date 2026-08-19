Мирошник обвинил Киев в ядерном терроризме после удара по Энергодару

Удар украинских военных по остановке в Энергодаре и срыв визита на станцию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси показывают, что киевский режим планомерно движется по пути ядерного терроризма. Об этом написал в телеграм-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что погибший и большинство пострадавших — сотрудники Запорожской АЭС.

«Отсутствие жесткой международной реакции на выпады зарвавшегося диктатора станут маркером деградации системы сдерживания мира от радиационной и ядерной катастрофы», — отметил дипломат.

По его словам, Гросси назвал удар беспилотника ВСУ по остановке в Энергодаре худшим, что случалось с ЗАЭС.

Утром 18 августа украинский БПЛА ударил по автобусной остановке в Энергодаре. Один мужчина погиб, еще 16 человек получили ранения. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.