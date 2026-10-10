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    ВС России взяли под контроль Лукашово и Лобановку в Харьковской области

    Фото: РИА «Новости»

    Российские бойцы освободили населенные пункты Лукашово и Лобановку в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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    В ведомстве уточнили, что военнослужащие группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо и расширять внешнюю зону контроля.

    «В кольце окружения взяты под контроль Лукашово и Лобановка», — указали в Минобороны.

    Ранее стало известно, что в Сумской области под контроль российских войск перешел населенный пункт Кияница. Его освободили подразделения «Севера».

    Также российские бойцы поразили сухогруз с военными грузами ВСУ в порту «Николаев». Объект атаковали с помощью беспилотников.