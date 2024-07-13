Кремль признал размещение направленных против РФ американских ракет

США всегда размещали направленные на Россию ракеты, и у военных хватит потенциала, чтобы сдерживать дислоцированные в Европе американские ракетные комплексы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Он подчеркнул, что для стран Евросоюза сейчас наступили тяжелые времена. По его словам, Европа «трещит по швам».

Ранее Германия согласилась разместить на своей территории американские дальнобойные ударные системы. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, зарубежное оружие будет дислоцироваться до тех пор, пока государство не разработает его аналоги.

Официальный представитель Кремля прокомментировал это решение и отметил, что оно может привести к холодной войне.