Силы ПВО уничтожили 48 БПЛА над регионами России

Во второй половине дня 5 июля российские военные обезвредили 48 беспилотников, в том числе пять в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 13:50 до 19:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили военные.

Наибольшее количество дронов, 17 штук, засекли над Брянской областью, еще 11 уничтожили над Орловской. По пять БПЛА сбили над Калужской, Смоленской областями и Московским регионом, в том числе два на пути к Москве. Над Курской областью и Крымом обезвредили по два беспилотника, над Ярославской — один.

Утром 5 июля силы ПВО за два часа перехватили 12 беспилотников. Затем над российскими регионами сбили еще 15 БПЛА.