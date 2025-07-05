Самолет приземлился на трассу в Ленобласти

Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку прямо на трассу в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, воздушное судно приземлилось на трассу А-120 в районе деревни Таменгонт. Пилот находился на борту вместе с собственником самолета. Они не пострадали.

Западное МСУТ СК России уточнило, что всего летели три человека. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

В субботу, 5 июля, легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в Омской области. Воздушное судно выполняло частный полет в Азовском районе. На его борту пассажиров не было.