В Германии разместят американское дальнобойное оружие на ротационной основе

Минобороны ФРГ: Германия будет разрабатывать РСМД подобные американским

Фото: РИА «Новости»

США разместят дальнобойные ударные системы в Германии на ротационной основе. Такое заявление министр обороны ФРГ Борис Писториус сделал в интервью радио Deutschlandrundfunk.

«Поскольку эти дальнобойные системы вооружения прибудут в Германию лишь на ротационной основе, то это явно связано с ожиданиями США, что мы сами будем инвестировать в развитие и закупку подобного дальнобойного оружия», — сказал министр.

Размещение в ФРГ американских систем вооружения даст стране время разработать собственные подобного типа.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты в 2026 году начнут размещать в Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что действия США по размещению ракет в Германии нацелены на нанесение ущерба безопасности и запугивание России. Дипломат подчеркнул, что военные уже вырабатывают ответ «без нервов, без эмоций».

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