Японец проникал в дом коллеги и похищал вещи, чтобы привлечь ее внимание

Тихий и сдержанный работник токийского офиса 27-летний Юки Мурай сделал дубликат ключей от дома своей коллеги. Он рылся в ее вещах и забирал «сувениры», чтобы девушка почувствовала его присутствие. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Новая административная помощница стала популярной в коллективе и приглянулась Мураю. Он познакомился с ней на корпоративном ужине и начал писать сообщения. Парень приглашал ее на обеды и задавал личные вопросы. Девушка ответила ему несколько раз из вежливости, но в конце концов перестала общаться.

Мурай не смог смириться с таким решением, забрался в ее сумку на работе, сфотографировал ключ от квартиры и сделал копию.

За несколько месяцев мужчина более 20 раз приходил в жилище в то время, когда его возлюбленная была на вечерней пробежке. Он рассматривал и фотографировал ее одежду, мебель и другие мелочи, а некоторые вещи забирал как «сувениры».

Девушка обнаружила пропажу и установила скрытые камеры. Во время очередного визита Мурая поймала полиция на месте преступления. Он признался, что не планировал причинять вреда, а лишь хотел, чтобы женщина «почувствовала его присутствие». Мурая арестовали по подозрению в незаконном проникновении и краже.

Ранее жителю Сан-Франциско предъявили обвинение за вторжение в личную жизнь и подглядывания. Во время визита он установил у своей подруги скрытые камеры в душевой и спальне. Женщина почти полгода ни о чем не догадывалась, пока случайно не увидела занятую розетку.