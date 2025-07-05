Мужчина лишился в метро пяти пальцев и получил 1,8 млрд рублей
В США мужчина получил $23 млн компенсации за оторванные в метро пальцы
Житель Нью-Йорка упал на рельсы в метро и попал в больницу с тяжелыми травмами. За отрезанные пальцы ног он получил от Управления городским транспортом (MTA) компенсацию в размере 23 миллионов долларов, сообщило People.
По данным издания, в 2017 году Маруф Хоссейн упал с платформы метро перед проезжающим поездом. Его доставили в больницу с вывихнутым бедром, травмами шеи, спины, головы и конечностей. Левая нога была сильно изуродована, на ней оторвало все пять пальцев. Тогда мужчине было 24 года.
В ходе расследования выяснилось, что Хоссейн споткнулся из-за неровности на платформе. В своих травмах он обвинил MTA. По мнению пострадавшего, организация не справилась с контролем за состоянием станций метро.
Суд встал на сторону американца и приказал выплатить ему 23 миллиона долларов (1,8 миллиарда рублей).
В Амурской области учащийся отсудил у колледжа 350 тысяч рублей за потерянные пальцы на уроках труда. Юноша ампутировал третий и пятый пальцы левой руки при работе на деревофуговальном станке.