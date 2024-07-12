«Все это уже было». Песков рассказал, к чему приведет решение по дальнобойному оружию США в ФРГ

Намерение США разместить в Германии дальнобойное оружие может привести к холодной войне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с Павлом Зарубиным, кадры с их разговором журналист опубликовал в своем Telegram-канале .

«Идем уверенными шагами <…>. Все это уже было. Возвращаются все атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием», — сказал представитель Кремля.

При этом Германия, США, Франция и Британия стали прямыми участниками украинского конфликта. По словам Пескова, это делают, чтобы гарантировать стратегическое поражение РФ на поле боя.

«Это не повод для пессимизма, наоборот, это повод, чтобы собраться, использовать весь наш богатейший потенциал и выполнить цели <…> [СВО]», — заявил Песков.

Ранее депутат от партии «Альтернатива для Германии» Маттиас Моосдорф заявил, что западным странам не стоит вступать в конфронтацию с Россией, так как они столкнутся с печальными последствиями, как в свое время это случилось с Гитлером и Наполеоном. Так он прокомментировал обсуждение вопроса в парламенте о поставках на Украину дальнобойных ракет Taurus.