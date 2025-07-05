«Ноги не держат». Солистка «Блестящих» рассказала, как застряла в Шереметьеве

Участницы группы «Блестящие» больше трех часов сидели в самолете в Шереметьеве

Группа «Блестящие» оказалась в эпицентре транспортного коллапса в аэропорту Шереметьево. Артистки уже больше трех часов сидят в самолете, прилетевшем в Москву из Тюмени. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала солистка коллектива Надежда Ручка.

«Мы должны были прилететь в три часа дня. Была задержка минут на 20. И вот с тех пор мы сидим в самолете», — отметила она.

По словам певицы, из новостей в соцсетях ее коллеги узнали, что происходящее в аэропорту связано с плохой погодой. В аналогичную ситуацию попала и группа «Динамит».

Ручка сообщила, что не намерена подавать в суд на авиакомпанию. По ее мнению, в сложившейся ситуации ничьей вины нет.

«Хочу, чтобы меня выпустили, меня уже ноги не держат», — добавила артистка.

Во время разговора с Ручкой командир авиалайнера по громкой связи сообщил, что к самолету подали автобус.

Московский аэропорт Шереметьево охватил коллапс на прием и отправку самолетов. Причинами стали сильный ветер и угроза беспилотников.