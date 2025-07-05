Российские «Кинжалы» ударили по авиабазе в Староконстантинове

Российские ВКС нанесли мощный удар по военным объектам ВСУ в Староконстантинове в Хмельницкой области. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» .

«По всей Украине тревога. Сообщают о пуске „Кинжала“ на Староконстантинов. Сегодня там уже был налет дронов на военный аэродром», — уточнило издание.

В Хмельницкой области этим прозвучали взрывы.

Украинское издание «Инсйдер UA» сообщило, что взрывы, которые были слышны в Киеве, Черниговской и Житомирской областях, оказались звуком пролетающего «Кинжала», чья скорость составляет приблизительно 10 тысяч километров в час.

Позже издание уточнило, что российские войска запустили «шахеды» с четырех направлений, поэтому беспилотников будет много. Украинцев предупредили, что они могут «готовиться к очередной веселой ночи».

Ранее на Украине объявили воздушную тревогу на всей территории страны.