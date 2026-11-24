Кадыров: СВО может закончиться в течение года

Точной даты окончания СВО никто не знает, но российские бойцы работают на результат. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на прямой линии, его слова привел ТАСС .

«Никто не знает, когда закончится СВО, все в руках Всевышнего. Наши бойцы работают на результат, делают успехи, но я точный прогноз дать не могу. Я надеюсь, что в течение года завершится СВО», — заявил глава региона.

Во вторник, 24 ноября, российские бойцы освободили Барвиновку в Запорожской области. Село освободили подразделения группировки войск «Восток».

Российские дроноводы нанесли удары беспилотниками по трем электроподстанциям в различных регионах Украины. Они обеспечили электроэнергией предприятия ВПК.