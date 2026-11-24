Кадыров обозначил предположительный срок окончания СВО
Кадыров: СВО может закончиться в течение года
Точной даты окончания СВО никто не знает, но российские бойцы работают на результат. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на прямой линии, его слова привел ТАСС.
«Никто не знает, когда закончится СВО, все в руках Всевышнего. Наши бойцы работают на результат, делают успехи, но я точный прогноз дать не могу. Я надеюсь, что в течение года завершится СВО», — заявил глава региона.
Во вторник, 24 ноября, российские бойцы освободили Барвиновку в Запорожской области. Село освободили подразделения группировки войск «Восток».
Российские дроноводы нанесли удары беспилотниками по трем электроподстанциям в различных регионах Украины. Они обеспечили электроэнергией предприятия ВПК.
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