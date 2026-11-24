ВС России поразили три украинских электроподстанции и сухогруз
Российские военные нанесли удары беспилотниками по трем электроподстанциям мощностью 110 киловольт в различных регионах Украины, обеспечивающим работу предприятий военной промышленности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Подстанции находятся в городе Винница, селах Оболонье Черниговской области и Ракитное под Ровно.
Также в акватории Черного моря к юго-западу от Одессы поразили сухогруз, доставлявший в украинские порты товары двойного назначения для обеспечения ВСУ.
Ранее Минобороны сообщило об освобождении села Барвиновка Запорожской области. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».
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